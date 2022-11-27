Discover Moscow раскрыл закулисные тайны Театра имени Пушкина в Москве Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Discover Moscow рассказал о закулисье Театра имени А. С. Пушкина. Интересные факты опубликовали в рубрике «За кулисами» туристического портала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рассказ о Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина сопровождается виртуальной экскурсией, фотографиями из гримерок, мастерских и цехов.

В трюме, расположенном под сценой, находится механизм поворотного круга, который приводит ее в движение. Там же есть место, где гримируют актеров, основные гримерки находятся за сценой.

Во время спектакля идет аудиотрансляция в закулисье: чтобы артисты не пропустили свой выход. В трех карманах за сценой хранятся основные декорации спектаклей. Одни из самых интересных: настоящие березы, которые используют в спектакле «Добрый человек из Сезуана».

Вне зависимости от количества актеров в конкретном спектакле, за кулисами всегда трудятся несколько десятков человек. Работы ведутся, в том числе и после окончания постановок. В столярном и слесарном цехах создают декорации, монтировщики их устанавливают и разбирают. Швеи занимаются костюмами, костюмеры одевают актеров, гримеры готовят парики, бороды, занимаются макияжем.

Осветители отвечают за визуализацию, радиоцех — за звук.

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