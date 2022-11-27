Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на севере Москвы

Пожар потушили в 13:08 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девятиэтажный дом, расположенный на улице Большая Академическая, 14, загорелся чуть позже полудня 27 ноября на севере Москвы. При ЧП погиб один человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

- Произошло возгорание в одной из квартир на 2-м этаже 9-ти этажного жилого здания. Горели личные вещи и мебель на площади 8 квадратных метров, — уточняется в сообщении.

Причина смерти погибшего не называется. Пожарные эвакуировали трех человек с расположенных выше этажей.

В 13:08 возгорание было ликвидировано. К тушению пожара были привлечены 22 человека личного состава и шесть единиц техники.

Ранее KP.RU сообщил о большом пожаре на Комсомольской площади в Москве. При пожаре погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело, задержаны трое человек.