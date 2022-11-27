Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 12:24

Компенсационные автобусы будут ходить на Курском направлении МЖД во время ограничений

С 28 ноября по 7 декабря на Курском направлении поезда будут ходить реже
Мила ГЕНЬ
Компенсационные автобусы будут ходить на Курском направлении МЖД во время ограничений

Компенсационные автобусы будут ходить на Курском направлении МЖД во время ограничений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компенсационные автобусы запустят на Курском направлении МЖД с 28 ноября по 7 декабря 2022 года. На них люди смогут добраться до мест назначения во время действия скорректированного графика поездов, рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Напомним, как писал ранее KP.RU, с 28 ноября по 8 декабря пригородные поезда на МЦД-2 и Курском направлении будут ходить реже, часть временно отменят. С 3:00 28 ноября до 3:00 8 декабря будет закрыт второй главный путь на участке между станциями «Серпухов» и «Тарусская». В указанный период поезда будут следовать в реверсивном режиме.

Изменения в графике связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке «Серпухов» — «Тарусская». В эти дни будут ходить компенсационные автобусы.

28, 29, 30 ноября, 1, 2, 5, 6 и 7 декабря в 9:45 от станции «Тарусская» будет отправляться автобус до железнодорожного вокзала в Серпухове. 2 декабря будет еще один рейс: в 19:30. В 19:10 автобус поедет в обратном направлении. Вечерние рейсы в то же время будут 3 и 4 декабря.

Пассажирам нужно будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на маршруте.