Компенсационные автобусы будут ходить на Курском направлении МЖД во время ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компенсационные автобусы запустят на Курском направлении МЖД с 28 ноября по 7 декабря 2022 года. На них люди смогут добраться до мест назначения во время действия скорректированного графика поездов, рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Напомним, как писал ранее KP.RU, с 28 ноября по 8 декабря пригородные поезда на МЦД-2 и Курском направлении будут ходить реже, часть временно отменят. С 3:00 28 ноября до 3:00 8 декабря будет закрыт второй главный путь на участке между станциями «Серпухов» и «Тарусская». В указанный период поезда будут следовать в реверсивном режиме.

Изменения в графике связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на участке «Серпухов» — «Тарусская». В эти дни будут ходить компенсационные автобусы.

28, 29, 30 ноября, 1, 2, 5, 6 и 7 декабря в 9:45 от станции «Тарусская» будет отправляться автобус до железнодорожного вокзала в Серпухове. 2 декабря будет еще один рейс: в 19:30. В 19:10 автобус поедет в обратном направлении. Вечерние рейсы в то же время будут 3 и 4 декабря.

Пассажирам нужно будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на маршруте.