Собянин сообщил о реставрации дома-цилиндра архитектора Мельникова в центре Москвы в 2023 году

Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации Фото: Олег ЗОЛОТО

Расположенный в центре Москвы в Кривоарбатском переулке дом-цилиндр архитектора-конструктивиста Константина Мельникова отреставрируют в 2023 году. Работы по возвращению памятнику исторического облика анонсировал мэр столицы Сергей Собянин.

- Будут устранены трещины и заново покрашены фасады. Также приведут в порядок кровлю, перестелют полы, отреставрируют лестницы и витражи, — написал столичный градоначальник в свое телеграм-канале.

Дом легко узнать по необычной форме - двум встроенным друг в друга цилиндрам, каждый из которых имеет свою высоту. Здание имеет множество окон шестиугольной формы. Внутри находился не только дом архитектора, но и его мастерская. В 2014 году оно открылось как музей.

Константин Мельников внес значительный вклад в формирование облика Москвы. Он выполнял планировку парка имени Горького. Кроме того на территории столицы есть 13 объектов культурного наследия, созданных по его проектам.

Ранее KP.RU сообщил, что реставрацию дома-музея Александра Островского в Москве завершат к 200-летию драматурга.