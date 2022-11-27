«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлили до вечера 28 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 21:00 28 ноября 2022 года. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Этот уровень сигнализирует о достаточной опасности. На дорогах региона образовалась гололедица, пешеходам и водителям следует быть очень осторожными.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был объявлен в Москве идо 12:00 понедельника, 28 ноября, писал KP.RU.

Также МЧС предупреждало о непогоде в Московской области. Там в течение дня 27 ноября ждут ледяной дождь, гололед и гололедицу. Пешеходам советуют использовать обувь на малоскользящей подошве, а возле проезжей части идти по снежной кромке. Водителей просят особенно скрупулезно следить за ПДД: соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, не увеличивать скорость до небезопасной.