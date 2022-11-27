Студент, турист и шумоподавитель: в Дептрансе назвали 4 популярных типа пассажиров в Москве

С некоторыми типами пассажиров контролеры сталкиваются ежедневно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном Дептрансе назвали четыре самых популярных типа пассажиров московского общественного транспорта. Как отмечается в сообщении подразделения мэрии Москвы, контролеры сталкиваются с ними каждый день. Среди них - турист, студент, шумоподавитель и громкоговоритель.

Первый отличается обилием вопросов о проезде, а также тем, что медленнее остальных входит в транспорт и непременно внимательно разглядывает в окно улицы столицы. Студенту приписывают две суперспособности: спать стоя, но при этом просыпаться строго перед своей остановкой.

Громкоговорителя выделяют среди прирожденных ораторов, который любит демонстрировать навыки на публике и быть в центре внимания. Практически всегда говорит по телефону во время поездки. Наконец, шумоподавитель, отличается постоянной симпатией к аудиогарнитуре.

- Наши инспекторы готовы помочь каждому пассажиру. Они постоянно следят за их комфортом и безопасностью. При необходимости помогают добраться до нужного места, — отмечают в Дептрансе.

Ранее KP.RU сообщил о том, что центральный участок оранжевой ветки от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» будет закрыт с 3 по 7 декабря в Москве.