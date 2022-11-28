Ефимов: По программе стимулирования создания мест приложения труда в Москве появится более 35,5 тысячи вакансий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице третий год подряд действует программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). Она позволяет застройщикам создавать коммерческие, промышленные или социальные сооружения с новыми рабочими местами. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, взамен они пользуются льготой от города при переоформлении земли под строительство жилья.

«Сегодня по программе подписано уже 27 соглашений, в рамках которых инвесторы построят 63 объекта, - отметил заммэра. - Там смогут трудоустроиться более 35,5 тысячи человек».

В планах инвесторов - строительство по всей столице восьми деловых центров, шести технопарков, четырех торговых центров, трех торгово-офисных зданий, производственно-логистического комплекса, спорткомплекса, а также 40 образовательных учреждений.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что их общая площадь составит более 1,35 миллиона квадратных метров.

«Больше всего рабочих мест будет создано в офисно-деловых и торговых объектах – 22,7 тысячи, еще почти 10 тысяч – на современных производствах и в технопарках, - пояснил глава ведомства. - В социальных объектах появится около 3,4 тысячи рабочих мест».

В результате город получает сбалансированную застройку районов, решение проблем маятниковой миграции, снижение нагрузки на общественный транспорт, дополнительные рабочие места. А инвестор - прибыль от продажи и квартир, и нового бизнес-строения. При этом программа не стоит на месте. На основе запросов девелоперов и реальной экономической ситуации ее дорабатывают и расширяют. Например, в этом году стало возможным увеличение объема льгот. Достаточно ускорить строительство мест приложения труда. Если сроки завершения проекта сократятся от полугода до года, льгота вырастет на пять процентов, более года – на 10 процентов.

Кроме того, участвующие в программе МПТ застройщики пользуются антикризисной помощью города. Для них с трех до шести месяцев продлен срок предоставления банковской гарантии при выполнении проекта.

Среди новшеств также увеличение предельного срока создания МПТ в составе жилого здания. Сначала он составлял от трех до шести лет в зависимости от площади МПТ. А сейчас действие договора продолжается до тех пор, пока не завершится возведение многоэтажки.

Заявки от желающих участвовать в проектах МПТ принимаются онлайн на Инвестиционном портале Москвы.