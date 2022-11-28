Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширил ассортимент своей продукции для обработки металла

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Российские заводы смогут пользоваться отечественными металлорежущими инструментами и комплектующими. Ими заменят продукцию зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, выросшую в связи с этим потребность заводов страны планирует закрыть резидент столичной ОЭЗ - компания «Микробор».

«Компания начала поставки станочной оснастки – этот инструмент необходим для работы целого ряда отраслей промышленности, например, машино- и станкостроительных, - отметил глава ведомства. - Предприятие уже получило первые заказы от клиентов».

Как пояснил генеральный директор «Микробор» Павел Решетов, в сегодняшней ситуации спрос на станочную оснастку вырос в несколько раз. Многие предприятия ждали инструменты именно российского производства.

«Приобретая инструмент под нашим брендом, завод может быть уверен в качестве продукции не только благодаря нашему стопроцентному контролю отгружаемого товара, но и потому, что мы никуда не исчезли, - добавил представитель компании. - Мы всегда готовы помочь с внедрением инструмента и корректировкой программ для достижения наилучших результатов металлообработки».

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что производитель нацелен на выпуск металлорежущего инструмента и расширяет свои мощности, чтобы заказчики получали качественный отечественный товар.

«Например, сейчас предприятие занимается оснащением производства новым оборудованием, позволяющим увеличить объемы выпуска инструмента из твердого сплава», - пояснил Дегтев.

КОНКРЕТНО

Для токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением ключевым компонентом является станочная оснастка. Без неё техника просто не сможет работать. Оснастка позволяет надежно закрепить режущий инструмент и обрабатываемые заготовки. Чем грамотнее подобрана оснастка, тем выше точность и быстрота изготовления деталей, а также дольше срок службы оборудования.

Среди новинок «Микробора» - все самые востребованные типы хвостовиков. Например, BT, KBT, SK и высокоточные HSK патроны. Уже можно заказать цанговые патроны ER, WELDON, патроны для насадных фрез, в том числе комбинированные и с подводом СОТС.