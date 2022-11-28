Детские технопарки Москвы посетили уже почти полмиллиона человек - Сергунина

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Выбор будущей профессии, обучение полезным навыкам и реализация потенциала - все это и многое другое доступно юным москвичам в технопарках города. Напомним, сегодня в столице действует 21 инновационный образовательный комплекс. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этих детских технопарках с начала года побывали более 92 тысяч школьников.

«С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят», — отметила Наталья Сергунина.

На едином портале технопарков можно выбрать нужные занятия, а также посмотреть ближайшие мероприятия, на которые началась онлайн-запись. Кроме обучающих программ, детей здесь ждут также мастер-классы, экскурсии, научные квесты. Есть и специальные акции - «Открытый урок», «ТехноЛето», «Первоклассный сентябрь» и «Отличник», которые позволяют участникам проверить себя в разных направлениях, узнать о наиболее перспективных и востребованных профессиях. А на длительных курсах, продолжающихся от 16 часов, школьников чаще всего привлекают программы по химии, робототехнике, информационным технологиям и программированию, архитектурному проектированию и дизайну.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

КОНКРЕТНО

- в детском технопарке «Альтаир» Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) проводится курс «Химия живых систем» для старшеклассников. В его расписании - обучение основам контроля микробиологической чистоты объектов окружающей среды, освоение методов анализа белков и нуклеиновых кислот;

- в детском ИТ-технопарке «Байтик» в Троицке - бесплатная программа ранней профориентации «Проф.IT» для школьников в возрасте 12–13 лет. В течение полугода они осваивают такие направления, как программирование, инженерия и робототехника, цифровое творчество;

- в детском технопарке Российского государственного социального университета - программа для будущих моушен-дизайнеров, то есть специалистов по анимированной графике. Участников научат созданию спецэффектов, анимации и 3D-графики, необходимых в рекламе и кино, видеоиграх, мобильных приложениях и приложениях виртуальной и дополненной реальности.