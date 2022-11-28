Небольшой снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 28 ноября 2022 года

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, это выше нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в понедельник, 28 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами гололедица. Днем температура будет колебаться от двух до четырех градусов мороза. По области возможен снег, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность – 94%. Будет дуть ветер восточной четверти с порывами до 3-8 метров в секунду. В ночь на вторник в столице немного похолодает: столбики термометров покажут около -9…-7 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. Днем 29 ноября небольшие морозцы до -6…-4 градусов сохранятся. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о повышении атмосферного давления в Москве. По его словам, во вторник показания барометров достигнут отметки в 765 мм ртутного столба. Он также предупредил о январских морозах в столице с наступлением календарной зимы. Ночами будет около -14…-14 градусов.