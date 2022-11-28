Москва обеспечит школьников и студентов из Донбасса и Луганска учебниками и пособиями

Школы и колледжи Донбасса будут полностью обеспечены необходимой литературой по всем предметам Фото: Мария ЛЕНЦ

Более одного миллиона учебников, пособий, рабочих тетрадей отправят из Москвы в образовательные учреждения Донецка и Луганска в начале 2023 года. Школы и колледжи будут полностью обеспечены необходимой литературой по всем предметам, а ребята смогут освоить всю учебную программу, сообщили на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что сейчас все актуальные версии учебников и учебных пособий начали закупать в издательствах. Нужное количество комплектов планируются собрать до конца года, затем книги оправят в ДНР и ЛНР.

Ранее в столичных школах в рамках всероссийской акции «Дети – детям» собрали более 700 книг для ребят из Донецкой и Луганской народных республик. Учащиеся приносили их из домашних библиотек в пункты сбора. Среди книг – произведения Агнии Барто, Александра Пушкина, Валентина Катаева, Александра Грина и других известных авторов. Кроме того, дети собрали серию «Я познаю мир».

Как сообщал KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, в каких сферах Москва поддерживает ДНР и ЛНР. Прежде всего, речь идет о ЖКХ. Специалисты ремонтируют школы, приводят в порядок инженерные и транспортные сети, а также энергетические объекты.