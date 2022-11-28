Жителей Москвы пригласили на тиражную выставку Марка Шагала в галерее «Беляево»

Выставка продлится до 15 января 2023 года. Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

В Москве в галерее «Беляево» в октябре открылась выставка «Великое искусство рядом. Шагал», посвященная 135-летию со дня рождения художника. Помимо его тиражной графики в экспозиции есть работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Хуана Миро. Здесь также можно увидеть иллюстрации Сальвадора Дали к «Божественной комедии» Данте, сообщили на сайте столичной мэрии.

Всего на выставке представлено 35 графических работ художников с мировым именем из частных коллекций. Они выполнены в разных техниках: офорта, ксилография, литография. Кроме того, в экспозицию вошли и картины современных московских авторов.

Выставка стала первым событием проекта «Великое искусство рядом». Его цель – показать шедевры мирового искусства в разных районах столицы. В рамках проекта горожан также ждут кинопоказы, мастер-классы и увлекательные лекции.

Марк Шагал родился в 1887 году в Витебске (Беларусь). Именно здесь будущий всемирно известный художник начал учиться живописи. Затем он обосновался в Париже и там нашел свой стиль. Главными темами произведений Шагала стали любовь, религия и бестиарий. На выставке представлены следующие его работы: Карусель Лувра», «Эйфелева башня и ослик», «Автопортрет», «Давид и Вирсавия» и др. Экспозиция будет открыта до 15 января 2023 года.

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