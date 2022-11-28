«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 30 ноября

В Москве и Подмосковье образовалась гололедица Фото: Василий Вахрин

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололеда до среды. Предупреждение будет действовать в столице и Подмосковье до 04:00 30 ноября, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 04 ч. 30 ноября. Гололедица», — сказано в сообщении.

Дороги и тротуары региона покрылись ледяной коркой, водителям и пешеходам необходимо быть внимательными в непогоду. Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье до вечера 28 ноября.

Как сообщал KP.RU, небольшой дождь, гололедица и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник. В области местами возможен снег. Ветер восточный с порывами до 3-8 метров в секунду. В ночь на вторник похолодает до -9…-7 градусов.