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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:16

Российский парк каршеринга обновят автомобилями с завода «Москвич» в 2023 году

В следующем году на автозаводе выпустят 50 тыс. машин
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Серийная сборка машина началась на заводе 23 ноября, первой моделью стал кроссовер «Москвич 3»

Серийная сборка машина началась на заводе 23 ноября, первой моделью стал кроссовер «Москвич 3»

Фото: Департамент транспорта Москвы

На заводе «Москвич» в следующем году выпустят порядка 50 тысяч автомобилей, часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в столице, Подмосковье и других российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города.

Серийная сборка машина началась на заводе 23 ноября. Первой моделью после ворожения производства стал кроссовер «Москвич 3». Продажи откроются уже в декабре. Как сообщал KP.RU, сейчас автомобили в основном состоят из китайских комплектующих и по сборке напоминают JAC JS4. Ориентировочно он будет стоить около 2 млн рублей. Однако владельцы столичного завода планируют с каждым годом увеличивать степень локализации компонентов.

Полностью отечественный автомобиль планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2025 году. Над этой задачей город работает вместе с компанией «КамАЗ».

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