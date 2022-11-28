Российский парк каршеринга обновят автомобилями с завода «Москвич» в 2023 году

Серийная сборка машина началась на заводе 23 ноября, первой моделью стал кроссовер «Москвич 3» Фото: Департамент транспорта Москвы

На заводе «Москвич» в следующем году выпустят порядка 50 тысяч автомобилей, часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в столице, Подмосковье и других российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города.

Серийная сборка машина началась на заводе 23 ноября. Первой моделью после ворожения производства стал кроссовер «Москвич 3». Продажи откроются уже в декабре. Как сообщал KP.RU, сейчас автомобили в основном состоят из китайских комплектующих и по сборке напоминают JAC JS4. Ориентировочно он будет стоить около 2 млн рублей. Однако владельцы столичного завода планируют с каждым годом увеличивать степень локализации компонентов.

Полностью отечественный автомобиль планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2025 году. Над этой задачей город работает вместе с компанией «КамАЗ».

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