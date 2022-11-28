Сбившая на северо-западе Москвы мать с двумя детьми в момент ДТП была трезвой

Смертельная авария произошла вечером 27 ноября на ул. Свободы Фото: прокуратура Москвы

Женщина-водитель, которая вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми на северо-западе Москвы, в момент аварии не находилось в состоянии опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«37-летняя женщина, задержанная накануне вечером после ДТП, где погибла мать с маленьким ребенком, в момент аварии была трезва», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщал KP.RU, трагедия произошла вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы. Водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и насмерть сбил женщину-пешехода. Пострадали двое детей, которых она сопровождала. Один из них умер в машине скорой помощи, второй находится в больнице. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Машина двигалась по трамвайным путам, а затем ее унесло к тротуару.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».