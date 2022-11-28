Водитель грузовика врезался в здание на Дорожной улице в Москве

Информация о пострадавших уточняется Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. Авария произошла на Дорожной улице в районе дома 12 утром 28 ноября, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства аварии. Информация о пострадавших уточняется. Поврежден капот грузовой фуры. Движение на участке не затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что вечером 27 ноября на улице Свободы произошла смертельная авария. Водитель на KIA не управилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте. Пострадавших детей госпитализировали, один из них умер в машине скорой помощи. В момент ДТП 37-летняя водитель была трезвой. Возбуждено уголовное дело.