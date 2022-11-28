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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:19

Водитель врезавшегося в стену грузовика на юге Москвы погиб, госпитализирован сбитый пешеход

ДТП произошло утром 28 ноября на Дорожной улице
Ирина РЕБРИКОВА
Сбитого пешехода госпитализировали, водителя спасти не удалось

Сбитого пешехода госпитализировали, водителя спасти не удалось

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водитель грузовика, который утром 28 ноября врезался в стену склада на улице Дорожной на юге Москвы, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице. Кроме того во время ДТП вылетевший с проезжей части автомобиль сбил пешехода, который двигался по тротуару. Его госпитализировали.

- Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем, — говорится в сообщении.

Как сообщил KP.RU ранее, авария произошла около 10 часов утра на улице Дорожной в районе дома 12. На предоставленном Дептрансом столицы фото можно было увидеть сильно поврежденный от столкновения со стеной капот грузового автомобиля.

Еще одна авария с выездом автомобиля на тротуар произошла накануне на улице Свободы в Москве. Вылетевший с проезжей части автомобиль KIA сбил женщину и двух детей. Женщина погибла на месте происшествия, один из детей скончался в автомобиле скорой помощи. Ведется расследование инцидента.