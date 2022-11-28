Водитель врезавшегося в стену грузовика на юге Москвы погиб, госпитализирован сбитый пешеход

Сбитого пешехода госпитализировали, водителя спасти не удалось Фото: Иван МАКЕЕВ

Водитель грузовика, который утром 28 ноября врезался в стену склада на улице Дорожной на юге Москвы, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице. Кроме того во время ДТП вылетевший с проезжей части автомобиль сбил пешехода, который двигался по тротуару. Его госпитализировали.

- Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем, — говорится в сообщении.

Как сообщил KP.RU ранее, авария произошла около 10 часов утра на улице Дорожной в районе дома 12. На предоставленном Дептрансом столицы фото можно было увидеть сильно поврежденный от столкновения со стеной капот грузового автомобиля.

Еще одна авария с выездом автомобиля на тротуар произошла накануне на улице Свободы в Москве. Вылетевший с проезжей части автомобиль KIA сбил женщину и двух детей. Женщина погибла на месте происшествия, один из детей скончался в автомобиле скорой помощи. Ведется расследование инцидента.