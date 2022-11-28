На юго-востоке Москвы снесли незаконные пристройки около здания начала XX века

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Ресторан на Люблинской улице, 84 в Люблино на юго-востоке столицы незаконно увеличил свою площадь. Нарушение обнаружили сотрудники Госинспекции по недвижимости во время обследования Юго-Восточного округа города. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, заведение общепита находится в одноэтажном кирпичном здании 1900 года постройки. Аренда земли была оформлена ранее без права строительства на этом месте других капитальных зданий или временных сооружений.

«Однако арендатор самовольно, без оформления разрешительной документации, возвел к зданию две пристройки общей площадью 143 квадратных метра», - пояснил Бобров.

По его словам, появившийся самострой не был поставлен на государственный кадастровый учет и не учитывался в технической документации.

«Права собственности на эти сооружения тоже не были зарегистрированы, - добавил глава ведомства. - Таким образом, пристройки признаны незаконными».

Теперь по требованию Госинспекции самовольные строения полностью разобрали. Историческое здание привели в первоначальный вид.