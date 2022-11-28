Пассажирам трамваев № А в Москве подарили лимитированные проездные «Единый»

Пассажирам трамваев в Москве подарили лимитированные проездные «Единый» Фото: Департамент транспорта Москвы

Контролёры на трамвайном маршруте № А в Москве подарили пассажирам лимитированные проездные билеты «Единый», в качестве благодарности от Департамента транспорта столицы за своевременную оплату проезда. На деньги от москвичей, в том числе, обновляется трамвайный парк. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Как отметили в Дептрансе, сейчас в Москве весь трамвайный парк обновлён на 95 %, и средний возраст трамваев равен четырём годам. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря деньгам с оплаты проезда от жителей столицы.

В ведомстве пишут, что все новые московские трамваи - малошумные, низкопольные, в них есть зарядки для гаджетов, Wi-Fi, системы климат-контроля и многие другие удобства, делающие передвижение по городу более комфортным для пассажиров.

Руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов также поблагодарил жителей города за своевременную оплату проезда, и попросил делать так и впредь, чтобы московские власти могли продолжать развивать городской транспорт и делать его более удобным, доступным и современным.

Ранее KP.RU писал о том, что в Москве увеличили число трамваев на юге города, после сообщения о закрытии участка Замоскворецкой линии метро.