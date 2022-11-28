Москвичей предупредили об облачной и морозной погоде на этой неделе

Температура будет постепенно понижаться и к выходным составит до -10 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на этой неделе прогнозируется облачная погода без существенных атмосферных осадков. Температура будет постепенно понижаться и к выходным составит до 10 градусов мороза, сообщили на сайте столичной мэрии.

Во вторник ожидается около пяти-семи градусов мороза, в среду еще немного похолодает – до минус семи-девяти градусов. В четверг столбики термометров покажут до – 8 градусов. При этом в пятницу и субботу в городе подморозит уже до минус десяти.

Ранее KP.RU сообщал, что небольшой снег и гололед ожидается в Москве в понедельник. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В дневные часы ожидается до -4…-3 градусов, ночью – до -9…-7 градусов. Также из-за гололедицы в столичном регионе продлили «желтый» уровень погодой опасности до среды. Предупреждение будет действовать до 04:00 30 ноября.