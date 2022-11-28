Для жителей района Очаково-Матвеевское возведут школу с пристроенным детсадом

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское построят школу с пристроенным детским садом. Фото: stroi.mos.ru

На западе столицы в районе Очаково-Матвеевское построят школу с пристроенным детским садом. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, для этого на Большой Очаковской улице выделен участок площадью 2,3 гектара. Ранее изменения в правила землепользования и застройки для этих сооружений одобрил мэр Москвы Сергей Собянин. Будущий учебный комплекс должен быть полностью готов до 2024 года.

«Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трехэтажная пристройка дошкольного отделения», - уточнила Княжевская.

По ее словам, здания будут высотой не более 35 метров. Общая площадь образовательного комплекса - около 23 тысяч квадратных метров. Рядом с ним разместится спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов. Кроме того, обустроят и прогулочные площадки для дошкольников. Вокруг зданий запланировано озеленение и благоустройство.