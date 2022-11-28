Пожар произошел в здании поликлиники на Каширском шоссе в Москве

Огонь ликвидировали в 13:10

В Москве пожар охватил здание поликлиники на Каширском шоссе, 57, корпус 1. В настоящее время огонь потушили, площадь возгорания составила 20 квадратных метров, сообщает KP.RU со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице.

Уточняется, что сейчас объект здравоохранения находится на реконструкции. От здания валил густой черный дым. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 12:47. Горел утеплитель на стене здания. Огонь полностью ликвидировали в 13:10. Никто не пострадал.

В столичном Дептрасне добавили, что движение в районе ЧП не осложнено.

Ранее KP.RU сообщал, что 25 ноября в торговом центре «Елоховский пассаж» на Бауманской улице произошел пожар. Сотрудники экстренных служб остановили пламя на площади 20 «квадратов». Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников, никто не пострадал. Из-за пожара было временно ограничено движение трамваев. Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося.