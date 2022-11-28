В Москве стартовала серия отраслевых семинаров в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Мария Багреева. Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Департамент экономической политики и развития города Москвы и Агентство стратегического развития города открыли серию отраслевых круглых столов «Производительность труда» как инструмент минимизации потерь», посвященных ходу и перспективам реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Национальный проект «Производительность труда» сегодня – важная мера поддержки московских компаний, которая уже доказала свою эффективность, – отметила Мария Багреева. - Благодаря реализации нацпроекта компании могут по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные рутинные процессы, оптимизировать работу на предприятии, качественно и количественно нарастить производство, снизить затраты на производственные процессы и в конечном итоге увеличить финансовые показатели. В числе главных задач реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве – не только достижение конкретных результатов на предприятиях-участниках, но и обеспечение постоянного диалога с отраслевым сообществом, донесение до компаний информации о ключевых подходах национального проекта, демонстрация конкретных примеров повышения эффективности на производствах, стимулирование внутриотраслевого обмена опытом».

В первом круглом столе, посвященном строительной отрасли, приняли участие представители Департамента экономической политики и развития города Москвы, эксперты Регионального центра компетенций Агентства стратегического развития города, представители строительных компаний столицы – действующих и потенциальных участников национального проекта «Производительность труда». Участники круглого стола познакомились с основными принципами нацпроекта, изучили опыт его реализации на московских предприятиях, получили ответы от специалистов Регионального центра компетенций.

Следующие круглые столы будут посвящены реализации национального проекта «Производительность труда» в сфере торговли и в обрабатывающих производствах Москвы.

Национальный проект «Производительность труда» развивают в Москве с 2021 года. Его участниками за три года может стать 561 предприятие. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России производительность.рф с обязательным указанием региона (город Москва).