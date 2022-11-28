Актриса Феофанова назвала наглость отличительным качеством москвичей

Актириса считает, что Москву от других крупных мегаполисов отличает хороший сервис и быстрая доставка. Фото:ТНТ

Российская актриса Варвара Феофанова в беседе с «Москвич Mag» назвала характерные качества москвичей. По ее словам, жители столицы наглые и находчивые.

«Главное отличие москвичей от жителей других городов в наглости, находчивости и суровом взгляде!», — сказала артистка.

Варвара Феофанова родилась на Юго-Западе Москвы. Актриса любит гулять по Камергерскому переулку, где находится «ее» Школа-студия МХАТ и по Миусскому скверу, где расположено мхатовское общежитие. Также она часто бывает в районе Чистых прудов. Еще одно важное место для Феофановой – район Марьина Роща: здесь она жила после выпуска из института и пережевала карантин во время пандемии.

Актриса добавила, что Москву от других крупных мегаполисов отличает хороший сервис и быстрая доставка.

Ранее KP.RU сообщал, что автор сценария советского фильма «Мимино» Виктория Токарева сравнила жителей столицы и Санкт-Петербурга. Она считает, что москвичи менее интеллигентные.