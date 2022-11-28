В Москве пассажиры такси смогут разделить поездку с другим попутчиком

Функция начнет появляться у пользователей постепенно, начиная с понедельника, 28 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При желании пассажиры в Москве смогут заказать такси и добраться до нужного им пункта вместе с попутчиком. Новая функция будет отображаться в приложении в том случае, когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Таким образом, больше шансов найти другого человека для совместной поездки.

Алгоритм автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом. Такие поездки обычно удобны на регулярных направлениях – например, из дома на работу и обратно, из торговых центров, со стадиона после концертов и спортивных мероприятий. Одновременно в машине может быть только двое попутчиков, приложение предупредит об этом заранее. При желании от этой функции можно отказаться.

Стоимость поездки для обоих пассажиров будет ниже, чем в тарифе "Эконом", а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно. По времени поездка в среднем увеличится на десять минут.

- В Москве на полгода закрыли на ремонт часть линий метро. Данная услуга может быть востребована среди людей, проживающих и работающих в таких районах города. Кроме того, в час пик, когда людям нужно перебираться в рамках небольшой агломерации, скажем, по центру перед Новым годом, данное предложение тоже может быть актуально. Водитель благодаря этому сможет заработать, так как суммарная стоимость поездки вырастет по сравнению с тем, если он будет везти то же расстояние одного пассажира, - говорит председатель Московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов.