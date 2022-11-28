Названы районы Москвы с самыми адекватными соседями Фото: Иван МАРКОВ

Где в Москве самые адекватные соседи, и в каких районах лучше не покупать квартиру, если не хотите иметь проблем с другими жильцами? Ответ на этот вопрос даёт социальный опрос, проведённый группой «Мосопрос».

Исследование проводилось в социальных сетях Москвы, где 8 354 респондентам предложили оценить степень адекватности своих соседей по лестничной клетке и подъезду в целом. Варианты были максимально категоричные - «Да» и «Нет». Мнения собирали на площадках М125 Московская сеть районных сообществ, в каждом районе Москвы.

В целом 59 % респондентов сочли своих соседей вменяемыми людьми, однако информация по каждому конкретному административному округу куда показательнее. Например, чем ближе район к центру города - тем выше процент положительной оценки соседей. В ЮЗАО за их адекватность высказались 64 % опрошенных, а в ТиНАО, ЗелАО и ЮВАО - только 55 %.

Основными причинами неприязни к соседям становится шум, курение, плохо воспитанные дети и оставляемые открытыми окна в подъездах. Позитивные же черты соседей почти не описывались, но можно выделить щедрость, тихое поведение и неконфликтность.

Ранее KP.RU сообщал о том, какой район был признан лучшим в Москве по соотношению цены жилья и предложения недвижимости.