В Москве неизвестные вырвали у прохожего сумку с крупной суммой денег и скрылись

Неизвестные ограбили мужчину на Литовском бульваре в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько неизвестных мужчин напали на прохожего в Москве, на Литовском бульваре, 20, и отобрали у него сумку с крупной суммой денег. При этом они угрожали чем-то, напоминающим пистолет. Об этом KP.RU стало известно от пресс-службы ГУ МВД столицы.

Сообщается, что в 14:20 в полицию сообщили о разбойном нападении на Литовском бульваре. Несколько человек атаковали мужчину, при этом угрожая похожим на пистолет предметом, и стреляя из него в воздух. Грабители вырвали у прохожего сумку с деньгами и скрылись.

Правоохранители отметили, что медицинская помощь ограбленному не понадобилась - он не пострадал. Точная сумма пропажи пока не известна, грабителей ищут. По сообщениям в соцсетях они уехали на жёлтом Polo.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве несколько налётчиков напали на аэропорт Домодедово, выцеливая конкретных пассажиров из Бишкека. Грабители были вооружены автоматами, и отобрали у жертв около 4 млн долларов.