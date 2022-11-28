Опыт Москвы будут использовать при развитии системы соцзащиты в Луганске

фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москву снова посетила делегация работников социальной сферы из Луганска. Столичные специалисты поделились с коллегами своим опыт в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили на сайте mos.ru.

Для экспертов организовали экскурсии по социальным учреждениям Москвы. Они побывали в школе-интернате №1 для обучения и реабилитации слепых, центрах содействия семейному воспитанию, где живут дети-сироты, а также в Комплексном реабилитационно-образовательном центре, Московском городском центре реабилитации и центре реабилитации и образования №7.

«Москва продолжает организацию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Мы не только передаем спецсредства нуждающимся, но и делимся уникальным опытом специалистов», — подчеркнул руководитель департамента труда и соцзащита Евгений Стружак.

Ранее Московские эксперты также посещали социальные центры ЛНР. На тех встречах активно обсуждались проблемы материально-технического оснащения учреждений, проведения образовательных мероприятий в онлайн-формате и другое.

Как сообщал KP.RU, Москва обеспечит школьников и студентов из Донбасса и Луганска учебниками и пособиями. В ДНР и ЛНР в начале 2023 года отравят более миллиона книг.