Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на Литовском бульваре в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на мужчину, которое произошло сегодня днём, 28 ноября. Других разбойников разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Предполагаемый участник ограбления, которое произошло в понедельник средь бела дня, был задержан сегодня же правоохранительными органами. Полиции ещё предстоит уточнить его причастность к разбойному нападению.

Ранее KP.RU сообщал о том, что днём 28 ноября на Литовском бульваре в Москве несколько неизвестных напали на прохожего, который нёс с собой сумку с деньгами, и отобрали её угрожая предметом, похожим на пистолет. При этом они стреляли в воздух, чтобы запугать жертву. Преступники похитили большую сумму денег и скрылись, по некоторым сообщениям они уехали на жёлтом Polo. Полиция сразу же начала поиски грабителей, жертва нападения не пострадала.