В Москве наградили лидеров всероссийского конкурса молодых предпринимателей «Твое дело»

Конкурс проводился для участников от 14 до 35 лет. Фото предоставлено организаторами

В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «Твое дело. Молодой предприниматель России», который проводит Росмолодежь, сообщает пресс-служба организаторов конкурса. Лучших из лучших отобрали на основе экспертной оценки заявленных предпринимательских проектов и интервью с их авторами. В 2022 году на конкурс поступили заявки от 25 тысяч молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет из 85 субъектов Российской Федерации.

Характерной чертой нынешнего, уже 12-го по счету конкурса стало обилие заявок с проектами социальной направленности. Это можно было проследить по количеству работ, поданных в номинациях «Социальная польза» и «Социальное предпринимательство». На конкурс в них поступило 1254 и 2579 заявок соответственно.

- В россии формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества, — отметил руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев.

Для участников конкурса была предусмотрена широкая образовательная программа, спикерами которой выступили не только представители бизнеса, но и известные персоны, в том числе дизайнер Артемий Лебедев и блогер Катя Адушкина.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве стартовал Чемпионат предпринимательских идей Business Skills для школьников и студентов колледжей.