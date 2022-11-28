Полиция задержала в Москве курьера, укравшего у внучки ветерана ВОВ сумку Hermes за 5 млн рублей

Полиция задержала в Москве курьера, укравшего у внучки ветерана сумку Hermes за 5 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Курьера, обокравшего внучку ветерана Великой Отечественной войны, задержали в Москве полицейские 25 ноября, в пятницу. Мужчина украл у девушки сумку Hermes, стоимостью в 5 млн рублей. Об этом пишет РБК, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что сумка была похищена ещё в начале месяца, 4 ноября. Девушка сдала брендовую вещь в салон, специализирующийся на ремонте таких дорогостоящих предметов роскоши, но из салона сумка пропала. Администратор обратилась в полицию с заявлением о краже.

Согласно данным источника, владелицей сумки оказалась внучка генерал-майора, ветерана Великой Отечественной войны, который участвовал в освобождении Украины от немецких захватчиков.

Спустя некоторое время полиция задержала сотрудника салона, 62-летнего курьера. Его преступление удалось подтвердить после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, теперь мужчине грозит до десяти лет в колонии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве девушка познакомилась с мужчиной в баре, а потом убежала вместе с его щенком.