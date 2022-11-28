Спасатели вытащили из Москвы-реки попавшую в ловушку собаку в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

В Хорошёво-Мнёвниках спасатели вытащили из воды угодившую в речную ловушку собаку, которая не могла выбраться на берег из холодной воды. Об этом пишет пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Днём 28 ноября, в понедельник, очевидцы сообщили на поисково-спасательную станцию «Карамышево» о собаке, которая не может выбраться из Москвы-реки на берег. Спасать животное отправилась дежурная смена, в лице Романа Котельникова и Дмитрия Свиридова.

Спасатели обнаружили плавающую в ледяной воде собаку за Хорошёвским мостом, и быстро втащили её на катер. В пресс-службе отметили, что зимой и поздней осенью хозяевам животных следует быть предельно внимательными, и не отпускать своих собак свободно бегать возле воды, иначе это может окончиться трагедией.

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