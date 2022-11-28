Заммэра Москвы Ефимов: Договоры о льготном выделении земли с 12 компаниями привлекут более 17 миллиардов рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

С 2016 года в российской столице без торгов предоставляется земля в аренду представителям бизнеса, реализующим масштабные инвестпроекты в городе.

- В марте 2022 года глава города Сергей Собянин утвердил меры антикризисной поддержки бизнеса, среди которых возможность получить участки для создания новых и расширения существующих производств в рамках МаИП по ставке один рубль в год. Нам уже удалось заключить договоры с 12 компаниями о выделении им земли на льготных условиях, - рассказал Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Важным моментом является то, что подобные инвестпроекты способствуют притоку средств в московскую экономику. Он акцентировал внимание на том, что благодаря реализации проектов инвесторы вложат более 17 миллиардов рублей.

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил, что на выделенных для реализации проектов участках бизнесменами будут возведены производственные объекты, что позволит увеличить число рабочих мест в столице. Речь идет о 2,5 тысячи человек, которые смогут устроиться на работу.

Что касается самих выделяемых земельных участков, то все они расположены в разных округах города. Так, в Зеленограде появятся четыре предприятия по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона и кирпича, сантехнических модулей для домов и другие. В южном административном округе будут построены кондитерское производство и инженерный корпус, а на севере города выделены участки под расширение мелькомбината и производство комплектующих для спецтехники.

Всего общая площадь участков, которые выделены для создания и расширения производств, составляет порядка 30 га. Договоры аренды заключены на 5 лет.

Напомним, получить дополнительную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте официальном сайте economy.mos.ru.