Школьник из Москвы попал к медикам после взрыва петарды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ученик четвёртого класса, из московской школы № 1571, получил травму после того как подорвал петарду по пути домой. Администрация школы вызвала ему скорую помощь, ребёнок в руках у медиков. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на слова директора школы Марины Варгамян.

Инцидент произошёл днём 28 ноября, когда четвероклассник ушёл из школы домой. Обычно, как уточняет Варгамян, родители забирают младшеклассников с уроков, но семья этого ребёнка написала заявление о том, что он может дойти до дома самостоятельно.

Известно, что мальчик по пути из школы поджёг петарду, и её взрыв травмировал его. Руководство школы вызвало для пострадавшего бригаду скорой помощи, и сейчас школьник находится под присмотром врачей. Варгамян уточнила, что школа поддерживает постоянную связь с его родителями, и пожелала ученику скорейшего выздоровления.

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