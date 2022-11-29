Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создали более 1,4 тысячи рабочих мест

Владимир Ефимов сообщил, что в этом году с января по сентябрь они создали в городе дополнительно более 1,4 тысячи рабочих мест

Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сегодня является 91 высокотехнологичная компания. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в этом году с января по сентябрь они создали в городе дополнительно более 1,4 тысячи рабочих мест. Цифра больше, чем за весь прошлый год. Тогда вакансий в таких компаниях прибавилось на 1,3 тысячи.

«Всего на этих предприятиях трудоустроено более девяти тысяч человек, - отметил заммэра. - При этом общее число сотрудников особой экономической зоны столицы уже превысило 12 тысяч».

Расположенные на пяти площадках ОЭЗ инновационные предприятия заняты разработкой и производством радио- и микроэлектроники, лабораторного и медицинского оборудования, высокотехнологичных стройматериалов, энергоэффективных систем и IT-технологий. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за девять месяцев этого года активнее всего создавались новые рабочие места в таких отраслях, как микроэлектроника, оптика, робототехника и промышленная автоматизация - почти 860 мест.

«Сейчас 33 предприятия из этих сфер имеют статус резидента особой экономической зоны столицы», - уточнил глава ведомства.

Специальный проект ОЭЗ под названием «ТехноРабота» помогает резидентам в поиске талантов. При этом учащимся столичных вузов и новичкам в специальности проект дает возможность испытать свои силы в современной компании. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что сейчас участниками «ТехноРаботы» являются 69 работодателей с производствами в ОЭЗ.

«Единовременно на сайте особой экономической зоны Москвы представлено около 300 актуальных вакансий предприятий-резидентов, - добавил Дегтев. - Также 55 компаний предлагают стажировку студентам».

Появление дополнительных рабочих мест в ОЭЗ стимулируют экономические и таможенные льготы для резидентов. Этим предприятиям не нужно тратиться на оплату налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, для них до двух процентов снижена ставка налога на прибыль.