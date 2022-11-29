Овчинский: Разработка московской корпорации позволяет проводить мониторинг состояния мостов

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Постоянный контроль за мостами и эстакадами возможен благодаря созданной столичной корпорацией САГА специальной системе. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, она состоит из акустико-эмиссионных датчиков, которые с помощью звуковых волн дают оценку состояния мостовых конструкций. При этом разработка способна «увидеть» даже мельчайшие трещины в несущих элементах. Если проблема серьезная, система предупреждает диспетчера, отсылает точные координаты потенциально опасного участка. Параллельно «умная» техника дает рекомендации обслуживающему персоналу по дальнейшим действиям.

«Разработка в первую очередь актуальна для отслеживания состояния мостов возрастом более 50 лет или находящихся в зоне вечной мерзлоты и в районах с высокой сейсмичностью, - отметил глава ведомства. - Такие датчики уже установлены на более чем 20 сооружениях».

По его словам, новинку можно также использовать на производственных объектах, в аэрокосмических проектах и медицине. Например, на крупных промышленных сооружениях мониторинг помогает реже проводить плановый ремонт. Разработчики обучают специалистов, чтобы они лучше расшифровывали и грамотно оценивали визуальные сигналы. Подобные датчики сейчас применяют ведущие нефтегазовые и химические компании. Система работает абсолютно автономно и без перерывов. Причем она сама же и проводит проверку датчиков ежесуточно. Даже если отключится только один из них, диспетчеру будет отправлено предупреждение.

Как уточнил генеральный директор корпорации САГА Андрей Жолобов, разработанным оборудованием и софтом пользуются многие компании, занятые промышленной безопасностью.

«Специалисты нашей корпорации могут меньше чем за полтора года развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности, - пояснил представитель компании. - Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше».