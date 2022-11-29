Жителям Москвы рассказали, где заменить или восстановить карту «Тройка»

Восстановить или заменить карту можно на стойках «Живое общение», расположенных на трех станциях метро: «Арбатской», «Пушкинской» и «Сретенском бульваре» Фото: Андрей АБРАМОВ

Восстановить или заменить «Тройку» москвичи теперь могут на стойках «Живое общение», расположенных на трех станциях подземки: «Арбатской», «Пушкинской» и «Сретенском бульваре». Специалисты помогут тем пассажирам, у которых потерялась, сломалась или перестала работать транспортная карта, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, если проездной поврежден, сотрудники метро перенесут с него баланс на новый носитель. А если карта не имеет заметных дефектов, но при этом не срабатывает на турникете, ее восстановят. Для этого придется сдать «Тройку» на экспертизу и подождать 10 дней. Затем билет вернут пассажиру. Однако при серьезной неисправности карту могут заменить на новую: срок действия и сумма в «Кошельке» будут такими же.

В том случае если карта потерялась, но была зарегистрирована в приложении «Метро Москвы», деньги сгорят, а сам билет восстановить не удастся. При этом зарегистрированную «Тройку» получится вернуть владельцу. Для этого понадобится ее номер.

Стойки «Живое общение» работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Они будут открыты и в новогодние праздники. Ранее заменить или восстановить транспортную карту горожане могли только в сервисных центрах на трех станциях БКЛ: «Савеловской», «Проспекте Вернадского» и «Кунцевской».

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