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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:32

Жителям Москвы рассказали, где заменить или восстановить карту «Тройка»

Пассажиры могут обратиться за помощью на стойки «Живое общение»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Восстановить или заменить карту можно на стойках «Живое общение», расположенных на трех станциях метро: «Арбатской», «Пушкинской» и «Сретенском бульваре»

Восстановить или заменить карту можно на стойках «Живое общение», расположенных на трех станциях метро: «Арбатской», «Пушкинской» и «Сретенском бульваре»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Восстановить или заменить «Тройку» москвичи теперь могут на стойках «Живое общение», расположенных на трех станциях подземки: «Арбатской», «Пушкинской» и «Сретенском бульваре». Специалисты помогут тем пассажирам, у которых потерялась, сломалась или перестала работать транспортная карта, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, если проездной поврежден, сотрудники метро перенесут с него баланс на новый носитель. А если карта не имеет заметных дефектов, но при этом не срабатывает на турникете, ее восстановят. Для этого придется сдать «Тройку» на экспертизу и подождать 10 дней. Затем билет вернут пассажиру. Однако при серьезной неисправности карту могут заменить на новую: срок действия и сумма в «Кошельке» будут такими же.

В том случае если карта потерялась, но была зарегистрирована в приложении «Метро Москвы», деньги сгорят, а сам билет восстановить не удастся. При этом зарегистрированную «Тройку» получится вернуть владельцу. Для этого понадобится ее номер.

Стойки «Живое общение» работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Они будут открыты и в новогодние праздники. Ранее заменить или восстановить транспортную карту горожане могли только в сервисных центрах на трех станциях БКЛ: «Савеловской», «Проспекте Вернадского» и «Кунцевской».

Ранее KP.RU сообщал, что тематический «Единый» выпустили в честь 30-летия Высшей школы экономики. Тираж – 200 тысяч экземпляров.