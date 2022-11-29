Гидрометцентр: гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 29 ноября

Ночью в столице подморозит до -11 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве во вторник, 29 ноября, прогнозируется погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица. Днем столбики термометров покажут от -6 до -4 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 767 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Влажность – 88%.

В ночь на среду в столице подморозит до -11…-9 градусов. Атмосферных осадков не ожидается. Направление ветра не изменится, порывы усилятся до 8 метров в секунду. Днем 30 ноября будет около -7…-5 градусов. Характер погоды не изменится.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о морозах до -15 градусов в Москве 30 ноября. В области похолодает до -18 градусов. Температура окажется на шесть градусов ниже климатической нормы.