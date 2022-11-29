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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:03

Движение на улице Свободы затруднено после ДТП с двумя легковушками

Один из автомобилей вылетел на тротуар
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работают оперативные службы города

На месте ДТП работают оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Свободы недалеко от дома 87 произошла авария с участием двух автомобилей. Легковушки столкнулись, одна из машин вылетела на тротуар, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта 29 ноября.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется. Движение на участке затруднено в сторону центра.

Ранее KP.RU сообщал, что водитель грузовика не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в стену склада на Дорожной улице в Москве. Под колеса фуры попал пешеход. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Самому шоферу стало плохо за рулем, он умер. Авария произошла примерно в десять утра 28 ноября. Движение осложнено не было. На месте работали оперативные службы города.