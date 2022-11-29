В Москве 17-летний парень без прав врезался в мачту городского освещения

ДТП произошло на Ленинградском шоссе 29 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Смертельная авария произошла на севере Москвы. 17-летний подросток сел за руль Peugeot 308 без прав и влетел в мачту городского освещения. Двое человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным ведомства, ДТП произошло на Ленинградском шоссе 29 ноября около часа ночи. Автомобиль двигался в сторону МКАД, но в районе дома 92 врезался в столб. От полученных травм двое человек, находящихся в машине, погибли на месте происшествия.

Правоохранители выяснили, что за рулем в этот момент был несовершеннолетний водитель – 17-летний парень. Также в салоне авто сидела 21-летняя женщина, владелица иномарки. Прокуратура контролирует ход проведения проверки по факту случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 17-летний подросток сел за руль без прав и сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако в скором времени она скончалась. Ей было 22 года. Несовершеннолетнего водителя арестовали.