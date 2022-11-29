Сотрудники Дептранса Москвы взяли под опеку рысей Гайку и Чипа из столичного зоопарка

Сотрудники Дептранса Москвы взяли под опеку рысей из столичного зоопарка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гости Московского зоопарка уже на этой неделе могут увидеть специальную табличку возле вольера с рысями, которая указывает на то, что содержанием и уходом за этими дикими кошками занимаются сотрудники Департамента транспорта Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» взяли под опеку семейство рысей - Гайку и Чипа, а также всё их будущее потомство. Инспекторы, контролёры, диспетчеры и другие сотрудники подведомственной департаменту организации скидываются, чтобы оплатить питание и уход для кошек на будущие 12 месяцев.

Столичный Дептранс уже не первый раз занимается поддержкой животных в зоопарке, и с каждым годом всё новые и новые организации из их сети подключаются к инициативе. Рыси были выбраны не случайно - это редкие хищники, обитающие на севере России, и они занесены в Красную книгу Международного союза охраны животных.

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