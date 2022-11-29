Пенсионер из Москвы перевел найденной в интернете лжеюристке 300 тысяч рублей

Пенсионер из Москвы перевел лжеюристке 300 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские Москвы задержали мошенницу, похитившую у мужчины почти 300 тысяч рублей. Аферистка представилась юристом и попросила за свои услуги крупную сумму. После получения денег она перестала выходить на связь, пишет «МВД Медиа».

В полицию обратился сам пострадавший. 63-летний пенсионер рассказал, что нашел в интернете объявление юриста. Он связался по указанному в предложении телефону с женщиной, которая пообещала оказать ему необходимую правовую помощь.

Мужчина поверил и без составления договора перевел на указанный банковский счет в общей сумме около 300 тыс. рублей. Спустя некоторое время злоумышленница перестала отвечать на его звонки.

Сотрудники полиции по району Ивановское города Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя ранее судимая местная жительница. Она выдавала себя за юриста, не имея соответствующего образования. Оказывать услугу девушка тоже не собиралась.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что лжесоцработники украли у 86-летней москвички два миллиона рублей. Мошенников задержали.