Синоптик Леус пообещал усиление морозов в Москве

Синоптик Леус: ночью 30 ноября температура в Москве опустится ниже минус 10 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве усиливаются морозы. В ночь на 30 ноября ожидают похолодание до минус 10 градусов. Об этом рассказал ведущий метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в столице влияет антициклон с востока, который вызывает понижение температуры. В ночь с 29 на 30 ноября впервые с начала холодного сезона температура воздуха опустится ниже отметки в -10 градусов. В Подмосковье при этом ожидается от 10 до 15 градусов ниже нуля.

Днем в столице прогнозируют от -6 до -8, а по области -5... -10.

- Последующие дни будут еще более морозными, а на пик похолодание выйдет в ночь на пятницу, - отметил Михаил Леус.

Напомним, как писал ранее KP.RU, в Москве Гидрометцентр обещал 29 ноября гололедицу и до 6 градусов мороза. В течение дня в столице будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Похожая погода будет и на следующий день, в среду, за исключением температуры — похолодает на один градус.