Заброшенный цех завода горит на 80 «квадратах» на юго-востоке Москвы

На место ЧП прибыли пожарные расчеты Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве на Рязанском проспекте произошел пожар в заброшенном цехе завода. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах 29 ноября.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. В настоящий момент сотрудники МЧС приступили к тушению огня. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 28 ноября, пожар охватил здание поликлиники на Каширском шоссе в Москве. Объект здравоохранения находится на реконструкции. Горел утеплитель на стене здания. Огонь полностью ликвидировали примерно за полчаса - в 13:10. Никто из рабочих не пострадал. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Движение в районе ЧП не было затруднено.

Еще один пожар случился 25 ноября в ТЦ «Елоховский пассаж» на Бауманской улице. Пламя остановили на площади 20 «квадратов».