Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия

Взрослых и детей ждут творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии, подарки и угощения. Фото: Олег Укладов

Центр поддержки семей мобилизованных москвичей организовал для семей участников СВО большую предновогоднюю программу. Родственников призванных на службу жителей столицы приглашают принять участие в праздничных мероприятиях. Взрослых и детей ждут творческие мастер-классы, сказочные квесты, игры, фотосессии, подарки и угощения. По словам заместителя директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, праздничная программа рассчитана на мам с детьми разного возраста.

«Предновогодние встречи помогут почувствовать атмосферу теплого и доброго праздника, сохранить семейные традиции. Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях. Мероприятия пройдут с 1 по 16 декабря. Надеемся, что приятные сюрпризы порадуют гостей и подарят им частичку нашего тепла и внимания», - рассказала Ольга Лотванова.

Предновогодние мероприятия пройдут в здании Центра поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Праздничную программу постарались составит таким образом, чтобы участники любого возраста нашли себе занятие по душе. Дети могут соорудить браслет из бусин на ленте, своими руками смастерить елочную игрушку или нарисовать красивую новогоднюю открытку. Любители отгадывать загадки и выполнять интеллектуальные задания смогут принять участие в познавательном квесте. Для школьников старше 12 лет проводится фестиваль настольных игр. А дети от пяти лет смогут посоревноваться в командных играх.

В здании центра для гостей будут работать фотозона и почта Деда Мороза. Кроме того, семьи смогут поделиться кулинарными секретами, рассказав о своем любимом блюде в «Книге семейных новогодних рецептов».

Записаться на участие в мероприятиях можно по единому телефону горячей линии Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 495 870-44-44.

Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского начал свою работу 1 октября. Его сотрудники оказывают содействие близким военнослужащих в самых разных вопросах, например, когда необходимо устроить детей в детские сады и школы, получить адресную социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, найти работу, дать бесплатную юридическую консультацию. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что город продолжит заботиться о семьях мобилизованных на протяжении всего срока службы бойцов, их близкие не будут ни в чем нуждаться и всегда могут рассчитывать на любую поддержку, в том числе материальную и психологическую.