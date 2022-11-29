«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего синоптики выпустили предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение связано с покрытием дорог в Московском регионе наледью, и будет действовать до 11:00 1 декабря, то есть до четверга текущей недели. Другие погодные явления в предупреждение не включали.

«Жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода или какое-либо из её явлений может быть потенциально опасна. Это не критическое предупреждение, и обычно связано с базовыми погодными явлениями, однако их обилие или мощность могут причинить вред здоровью либо помешать какой-либо деятельности в определённых обстоятельствах.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве прогнозируется усиление морозов 30 ноября. В столице будет до -10 градусов тепла, а в Подмосковье похолодает и до -15 градусов.