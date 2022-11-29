Выжившую в ДТП на северо-западе Москвы девочку выписали из больницы и передали родственникам

Автомобиль KIA вылетел на тротуар, под колеса машины попала женщина с двумя детьми Фото: прокуратура Москвы

В Москве девочку, выжившую после ДТП на улице Свободы, выписали из больницы. Сейчас она находится с родственниками отца, ее жизни ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СК Юлию Иванову.

Смертельная авария произошла вечером 27 ноября на северо-западе столицы. Автомобиль KIA съехал с проезжей части на тротуар и опрокинулся. Под колеса иномарки попала мать с двумя детьми. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Детей госпитализировали в больницу, старший из них умер.

Водителям задержали, это 37-летняя женщина. Как сообщал KP.RU, она села за руль в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.