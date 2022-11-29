В дептрансе напомнили москвичам о последствиях неуплаты штрафов за нарушения ПДД Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнили о санкциях, которые ждут автомобилистов, не погашающих долги по штрафам за нарушение ПДД. После неоднократных предупреждений транспортное средство могут продать на аукционе, а с вырученных средств вычесть всю сумму долга.

В Дептрансе рассказали о судьбе двух автомобилей, забранных за долги владельцев. В общей сумме те не заплатили 750 тыс. рублей. Сейчас «Форды» находятся на спецстоянке. Прежде, чем их забрать, владельцам нужно будет погасить всю сумму задолженности.

Такая сумма накопилась у водителей по штрафам за нарушения ПДД, за неправильную парковку, к которым добавились пени за неуплаты в срок 60 дней. Если долг не заплатят вовремя, авто могут продать на аукционе.

— Чтобы не оказаться в такой ситуации, соблюдайте правила и вовремя оплачивайте штрафы в разделе «Проверка и оплата штрафов», — посоветовали в транспортном ведомстве.

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