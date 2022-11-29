Врач Кондрахин рассказал о симптомах и последствиях менингита

Врач Кондрахин рассказал москвичам о симптомах и последствиях менингита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с участившимися случаями заболевания менингитом кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил москвичам о том, как проявляется эта болезнь, и чем она опасна. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

Чаще всего бактериальный менингит распространяется, по словам Кондрахина, от простого несоблюдения базовых правил. Например, человек заболел и вышел на работу, вместо того чтобы взять больничный и вылечиться. Болезнь в замкнутом пространстве очень быстро передаётся через руки и воздушно-капельным путём. При этом заражение происходит даже в том случае, когда болезнь ещё в инкубационном периоде.

Поначалу менингит часто путают с гриппом, ведь симптомы очень похожи. Однако есть и свои отличительные черты в виде светобоязни, ригидности затылочных мышц (частое запрокидывание головы назад, чтобы снизить внутричерепное давление), подавленность и головная боль.

Если менингит запустить, то он может довести человека до параличей и парезов, необратимых изменений физиологических функций и даже отёка мозга. Возможен также летальный исход, хоть это и касается совсем запущенных случаев при отсутствии лечения. Поэтому Кондрахин напоминает о том, что при подобных симптомах стоит сразу обращаться к врачам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что после заболевания менингитом нескольких сотрудников компании OZON в Подмосковье о болезни высказался известный телеведущий доктор Мясников.