Заммэра Ефимов: В Москве увеличился объем промышленного производства на 8,9%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте промышленного производства в городе. Несмотря на экономический прессинг, столичные предприятия работают стабильно и наращивают выпуск своей продукции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» сообщил об увеличении спроса на товары, созданные в столице. По его словам, отечественные компании активно занимаются импортозамещением во многих сферах. Благодаря этому растут объемы выпуска.

«По итогам 10 месяцев этого года московские промышленники выпустили на 8,9 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года», - отметил заммэра.

Такому росту, как уточнил Ефимов, способствовали обрабатывающие предприятия. Они за то же время произвели товаров больше на 10,8 процента. В этом московским компаниям помогают антикризисные городские меры. Среди них, к примеру, льготные инвестиционные кредиты по ставке три процента, а также ещё более двадцати решений властей о системной поддержке. Сюда входят займы, субсидии и специальные статусы, обеспечивающие экономию на налогах.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал одними из лидеров роста производства компании по выпуску одежды. Напомним, сейчас в легкой промышленности города насчитывается более 200 компаний. Для них открылись новые возможности для расширения ассортимента и наращивания производственных мощностей после того, как зарубежные бренды покинули российский рынок.

«Кроме этого, по итогам 10 месяцев в столице увеличилось производство продуктов питания, медоборудования и прочих важных для жизнедеятельности товаров», – добавил глава ведомства.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Промышленность Москвы не останавливается в своём развитии благодаря постоянной поддержке города. Например, компаниям, занятым масштабными инвестиционными проектами (МаИП) в столице, выделяется земля в аренду без торгов. Ее можно использовать под строительство инновационных и социально важных производств.

Помимо этого, с весны 2022 года по решению мэра Сергея Собянина действует антикризисная мера помощи бизнесу - оформление в аренду участков для МаИП по ставке один рубль в год. На подобных льготных условиях Москва уже обеспечила землей в аренду без торгов 12 застройщиков. Это позволит разместить в столице пищевые производства, заводы по выпуску мебели, строительной продукции и других товаров.